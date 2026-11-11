மேல்பட்டாம்பக்கத்தில் பள்ளி கட்டடம் திறப்பு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:11 PM
நெல்லிக்குப்பம்: மேல்பட்டாம்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய பெண்கள் நடுநிலைப் பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் மற்றும் நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மைய கட்டடங்கள் திறப்பு விழா இன்று (நவ.,6) நடந்தது.
மேல்பட்டாம்பாக்கம் நத்தமேடு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் நடந்த விழாவிற்கு கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கினார். அமைச்சர் ராஜ்குமார் மாவட்டம் முழுவதும் ரூ. 16 கோடி மதிப்பில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட 45 கட்டடங்களை திறந்து வைத்து, மாணவிகளுக்கு இனிப்பு வழங்கி பேசியதாவது:
முதல்வர் விஜய் ஒத்துழைப்போடு பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறோம். மாவட்ட மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் விரைவில் நிறைவேற்றித் தருவோம் என்றார்.
விழாவில், பேரூராட்சிகளின் இணை இயக்குனர் துவாரகநாத் சிங், பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் முத்து, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மகாலட்சுமி, பேரூராட்சி தலைவர் ஜெயமூர்த்தி, த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் உதயகுமார்,புஷ்பராஜ், ஒன்றிய செயலாளர்,பிரேம்,பேரூராட்சி செயலர் சலாவுதீன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.