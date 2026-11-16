ஸ்ரீசரஸ்வதி வித்யாலயா பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
ஸ்ரீசரஸ்வதி வித்யாலயா பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
UPDATED : நவ 15, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:30 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சிதம்பரம் பைபாஸ் சாலை ஸ்ரீசரஸ்வதி வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.
2026–27 ம் கல்வியாண்டிற்கான அறிவியல் கண்காட்சிக்கு பள்ளி தாளாளர் சரவணன் தலைமை தாங்கினார்.
பள்ளி முதல்வர் ரேணுகா கண்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தார்.
மெட்ராஸ் கிருஸ்துவக்கல்லுாரி புள்ளியியல் துறை உதவி பேராசிரியர் குமாரபாண்டியன் அறிவியல் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு மாணவர்களின் அறிவியல் உருவாக்கத்தினை பாராட்டினார்.
கண்காட்சியில் ஏவுகணை மாதிரி, காற்றாலை, செயற்கைகோள் உருவாக்கம் மாதிரி, பூமி சார்ந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி, வேதியியல் மற்றும் தாவரங்களின் பயன்பாடு குறித்தும் பல்வேறு மாணவர்களின் உருவாக்கம் இடம்பெற்றிருந்தது.
மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு வாழ்த்தினர். இதில் ஆசிரியர்கள், மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.