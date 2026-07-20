/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ செடல் திருவிழா
ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:20 AM
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நடுவீரப்பட்டு: பண்ருட்டி அடுத்த முத்துகிருஷ்ணா புரம் முத்தானந்தா சக்தி அம்மன் கோவிலில் செடல் திருவிழா நடந்தது.
இதையொட்டி, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் சாகை வார்த்தல் நடந்தது.
தொடர்ந்து செடல் திருவிழா நடந்தது. பக்தர்கள் முதுகில் அலகு குத்தி பஸ், தேர் இழுத்தனர்.
மேலும், முதுகில் அலகு குத்திக்கொண்டு கிரேனில் தொங்கியவாறு நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர். இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வழி பட்டனர்.