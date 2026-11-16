/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்றவர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 08:02 PM
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விருத்தாசலம்: கள்ளத்தனமாக டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்றவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த கோபாலபுரம் கிராமத்தில் கள்ளத்தனமாக டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்பனை செய்வதாக விருத்தாசலம் மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு போலீசார் நேற்று (நவ.,14) அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, அதேபகுதியை சேர்ந்த காசிநாதன் மகன் குமரேசன், 44; என்பவர் கள்ளத்தனமாக டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்பனை செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, குமரேசனை கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்த, 24 குவாட்டர் பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.