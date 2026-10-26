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சிதம்பரம் அரசு கல்லுாரியில்விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்
சிதம்பரம் அரசு கல்லுாரியில்விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:40 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:14 PM
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கிள்ளை: சிதம்பரம் அரசு கல்லுாரியில் நேற்று இணையவழி விளையாட்டு தடுப்பு அமைப்பு மற்றும் போதை பொருள் பயன்பாடு தடுப்பு அமைப்பு இணைந்து, விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடந்தது.கல்லுாரி முதல்வர் நாகராஜன் தலைமை தாங்கினார்.
இணை பேராசிரியர் பழனிவேல் வரவேற்றார். இணையவழி குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் அமலா, இணையவழி விளையாட்டுமற்றும் போதை பொருள் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து, விளக்கிபேசினார்.நிகழ்ச்சியில், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.உதவி பேராசிரியர் தென்னரசு, நன்றி கூறினார்.