நெல், மணிலாவில் மகசூல் அதிகரிக்க விவசாயிகளுக்கான கருத்தரங்க பயிற்சி
நெல், மணிலாவில் மகசூல் அதிகரிக்க விவசாயிகளுக்கான கருத்தரங்க பயிற்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:06 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பில் ஸ்பிக், கீரின் ஸ்டார் உர நிறுவனம் மற்றும் கொளஞ்சியப்பர் அக்ரோ இணைந்து நடத்திய நெல் மற்றும் வேர்க்கடலை பயிர்களில் அதிக மகசூல் பெறுவது குறித்து விவசாயிகளுக்கான கருந்தரங்கு பயிற்சி முகாம் நடந்தது.சேத்தியாத்தோப்பில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடந்த முகாமிற்கு ஸ்பிக் கிரீன் ஸ்டார் உர நிறுவன விழுப்புரம் மண்டல மேலாளர் திருமலைவாசன நெல்லில் மகசூலை அதிகரிப்பதற்கான கருத்துகளை எடுத்துரைத்தார்.மாநில விற்பனை மேலாளர் சரவணன் தலைமை தாங்கி, விவசாயிகளிடம் நெல் மற்றும் வேர்க்கடலை மகசூல் அதிகரிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப வழிமுறைகளை விவசாயிகளிடம் தெரிவித்து பல்வேறு கருத்துக்களை வழங்கினார்.சேத்தியாத்தோப்பு கொளஞ்சியப்பர் உர நிறுவன உரிமையாளர் பிரதிபா கொளஞ்சிநாதன் வரவேற்றார்.
மாநில விற்பனை விரிவாக்க மேலாளர் அருள்மணி சிறப்புரையாற்றினார். சம்பா, குறுவை பருவங்களில் நெல்லில் மகசூலை அதிகரிப்பதற்காக விவசாயிகள் எந்தந்த உரங்களை எந்தந்த பருவ வளர்சி நாட்களில் உரமிடுதல் பற்றி விவசாயிகளிடம் எடுத்துரைத்தனர். நிறுவன பணியாளர்கள் பிரகாஷ், பிரபா மற்றும் விவசாயிகள், உரநிறுவன அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.விற்பனை விரிவாக்க அலுவலர் சதீஷ்குமார் நன்றி கூறினார்.