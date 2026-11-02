/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடையை உடைத்து பணம் மொபைல் போன் திருட்டு
ADDED : நவ 02, 2026 12:52 AM
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மந்தாரக்குப்பம்: மந்தாரக்குப்பத்தில் கடையின் பின்புற கதவை உடைத்து பணம், மொபைல் போனை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர்.
மந்தாரக்குப்பம் கடைவீதியில் பர்னிச்சர்,மொபைல் ேஷாரூம் உள்ளது. நேற்று காலை 9:30 மணிக்கு கடை ஊழியர்கள் கடையை திறந்து பார்த்த போது மாடியில் உள்ள பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து உள்ளே சென்று பார்த்த போது கல்லா பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.16 ஆயிரம் மற்றும் அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் மொபைல் போனை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரிய வந்தது. இது குறித்து மந்தாரக்குப்பம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.