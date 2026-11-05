/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சீரமைப்பு குழு அறிவிப்பால் உடன்பிறப்புகள் குஷி
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM
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சட்டசபை தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு, தி.மு.க., தலைமை கட்சியை பலப்படுத்தவும், கட்சியை, சீரமைக்கவும், கட்சி தலைமை குழுக்கள் அமைத்துள்ளது.
அதில், ஒன்றிய அமைப்பில் 30 ஆயிரம் ஓட்டுகள் இருக்குமாறு பிரிக்கப்படுகிறது. பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றியத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் ஓட்டு கள் உள்ளது.
பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய தி.மு.க., வில், ஏற்கனவே வடக்கு, தெற்கு மற்றும் மேற்கு என மூன்று ஒன்றியங்களாக, பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சியின் சீரமைப்பு குழுக்களின் அறிவிப்பின்படி, பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய தி.மு.க., வில், மேலும் ஒரு ஒன்றியம் பிரிக்க வேண்டியுள்ளது.
புதிதாக பிரிக்கப்படும் ஒன்றியத்திற்கு, பதவி கிடைக்கும் என நிர்வாகிகள் குஷியாக உள்ளனர். புதிய பதவியை பெற்றிட தற்போதே, அதற்கான ஆயத்த பணயிலும் இறங்கியுள்ளனர்.