குளத்தில் விழுந்தவரை காப்பாற்ற முயன்ற சிலம்பம் பயிற்சி மாணவர் நீரில் மூழ்கி பலி
குளத்தில் விழுந்தவரை காப்பாற்ற முயன்ற சிலம்பம் பயிற்சி மாணவர் நீரில் மூழ்கி பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:22 PM
கிள்ளை: குளத்தில் தவறி விழுந்தவரை காப்பாற்ற முயன்ற சிலம்பம் பயிற்சி மாணவர் நீரில் மூழ்கி இறந்தார்.
புதுச்சத்திரம் அடுத்த பூச்சிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராஜி,27; சிலம்பம் பயிற்சியாளரான இவர், சிதம்பரம் அடுத்த நக்கரவந்தன்குடி கிராமத்தில், 15 மாணவர்களுக்கு கடந்த ஓராண்டாக சிலம்பம் கற்றுக்கொடுத்து வருகிறார். இவரிடம், புதுச்சத்திரம் அடுத்த ஆண்டார்முள்ளிபள்ளம் அரசு பள்ளியில், பிளஸ் 1 படித்து வந்த சரவணன்,16; சிலம்பம் பயிற்சி பெற்று வந்தார்.
நேற்று நக்கரவந்தன்குடி திரவுபதி அம்மன் கோவில் அருகே மாணவர்கள் சிலம்பம் பயிற்சி செய்தபோது, குமாரமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த அஸ்வின் என்பவர் அருகில் உள்ள குளத்தில் தவறி விழுந்தார்.
அவரை காப்பாற்ற சரவணன் மற்றும் அருகில் இருந்தவர்கள் குளத்தில் இறங்கினார். அஸ்வீன் காப்பாற்றப்பட்டு கரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். ஆனால், அஸ்வீனை காப்பாற்ற சென்ற சரவணன் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்தார்.
தகவலறிந்த, கிள்ளை போலீசார் விரைந்து சென்று, சரவணன் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.