/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெண்ணாடத்தில் சூரசம்ஹார விழா
ADDED : நவ 15, 2026 09:46 PM
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பெண்ணாடம்: கந்த சஷ்டியையொட்டி, பெண்ணாடம் பிரளயகாலேஸ்வரர் கோவிலில், சூரசம்ஹார விழா நடந்தது.
விழாவை முன்னிட்டு, இன்று (நவ.,15) அதிகாலை, 3:30 மணிக்கு விஸ்வரூப தீபாராதனை, 4:00 மணிக்கு மூலவர் பிரளயகாலேஸ்வரர், அழகிய காதலி அம்மன் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. காலை 5:00 மணிக்கு கோவில் வளாகத்திலுள்ள வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகர் சுவாமிக்கு பால், தயிர், சந்தனம், மஞ்சள், பன்னீர், திரவிய பொடி உள்ளிட்ட பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம், காலை 6:00 மணியளவில் மகா தீபாராதனை நடந்தது.
இரவு 7:30 மணியளவில் கோவிலின் முன் பக்தர்கள் முன்னிலையில், கஜமுகன், சிங்கமுகன், சூரபத்மன் ஆகியோரை, முருகன் சம்ஹாரம் செய்தார். இரவு 8:00 மணியளவில் சுவாமி வீதியுலா நடந்தது.