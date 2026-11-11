செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி சம்பவங்கள் பொதுமக்களுக்கு எஸ்.பி., ‘அட்வைஸ்’
செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி சம்பவங்கள் பொதுமக்களுக்கு எஸ்.பி., ‘அட்வைஸ்’
ADDED : நவ 10, 2026 08:29 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடந்தால் பொதுமக்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம் என, எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா கூறினார்.
கடலுார் லாரன்ஸ்ரோடு உள்ளிட்ட இடங்களில் எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா இன்று (நவ.,10) மாலை நடைபயணமாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டார்.
பின், அவர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கடலுார் மாவட்டத்தில் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காட்டுமன்னார்கோவில் போலீஸ் நிலைய பகுதியில் கடந்த, 3 மாதத்திற்கு முன் கோவிலில் திருட முயன்ற வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நபரை போலீசார் கைது செய்து, இரண்டரை மாதத்திலேயே, 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்று தந்தனர்.
குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய நபர்களை கைது செய்வது மட்டுமின்றி தண்டனை பெற்றத்தரவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
துாக்கணாம்பாக்கம் போலீஸ் நிலைய பகுதியில் கடந்தாண்டு நவ., மாதம் பெண்ணிடம் செயின் பறித்தவருக்கு 11 மாதத்திலேயே கோர்ட்டில் 2 ஆண்டு தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டது.
அதே போலீஸ் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்தாண்டு நவ., மாதம் நடந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவருக்கு ஆயுள் தண்டனை பெற்று தரப்பட்டது.
முன்னதாக இவ்வழக்கில் அந்த நபர், ஜாமினில் வெளியே வந்து வட இந்தியாவில் தலைமறைவானார். அவரை அங்கு சென்று போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதி, வெளிச்சம் இல்லாத பகுதியில் செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடந்தால் பொதுமக்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம். இதன் மூலமாக குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாவட்டத்தில் 20 செயின் பறிப்பு சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட நபர்களை கண்டுபிடித்துள்ளோம்.
பகல் நேர வீடு புகுந்து கொள்ளைடியத்த வழக்குகள் 80 முதல், 90 சதவீதம் வரையும், இரவு நேர கொள்ளை வழக்குகளை 60 முதல், 70 சதவீதம் வரை கண்டுபிடித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
டி.எஸ்.பி., தமிழ் இனியன், இன்ஸ்பெக்டர் கதிரவன், சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிரசன்னா உடனிருந்தனர்.