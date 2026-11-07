/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/புவனகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.பி., ஆய்வு
ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்று (நவ.,2) எஸ்.பி., விவேகானந்தா சுக்லா, ஆய்வு செய்தார்.புவனகிரி, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்று குற்ற வழக்கு பதிவேடுகள், விபத்து பதிவேடுகள், ரவுடி பதிவேடுகள் உட்பட அனைத்து பதிவேடுகளையும், எஸ்.பி., விவேகானந்தா சுக்லா, ஆய்வு செய்தார்.
மாலை நேர ரோந்து, குற்றங்களை தடுக்க தொடர் கண்காணிப்பு நடைமுறைகள் குறித்து எஸ்.பி., ஆலோசனை வழங்கினார்.
ஆய்வின்போது, ஏ.எஸ்.பி., சத்திரியா கவின், இன்ஸ்பெக்டர் தேவேந்திரன், சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் திவாஸ், செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.