பெண்களுக்கு தொல்லை தரும் இளைஞர்கள் எஸ்.பி.,யிடம் கிராம மக்கள் மனு
பெண்களுக்கு தொல்லை தரும் இளைஞர்கள் எஸ்.பி.,யிடம் கிராம மக்கள் மனு
ADDED : நவ 14, 2026 04:42 PM
கடலுார்: பெண்களுக்கு தொல்லை தரும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி, பெரியகாட்டுசாகை கிராம மக்கள் எஸ்.பி.,யிடம் மனு அளித்தனர்.
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த பெரியகாட்டுசாகை கிராம மக்கள் பா.ம.க., மாவட்ட செயலாளர் முத்துகிருஷ்ணன் தலைமையில், இன்று (நவ.,14) எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லாவிடம் அளித்த மனு:
பெரியகாட்டுசாகை பஸ் நிறுத்தம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள இடங்களில் இளைஞர்கள் சிலர் கும்பலாக நின்று பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துகின்றனர். இதனால், பெண்கள், கல்லுாரி மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் உள்ளது.
இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும்நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெரியகாட்டுசாகை பஸ் நிறுத்தம் மற்றும் சுற்றியுள்ள இடங்களில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும். பஸ் நிறுத்தத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மாநகர கவுன்சிலர் சரவணன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.