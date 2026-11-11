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சரநாராயண பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம்

சரநாராயண பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம்

ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM

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ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM

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பண்ருட்டி: திருவதிகை சரநாராயண பெருமாள் அமாவாசை முன்னிட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார்.

பண்ருட்டி அடுத்த திருவதிகை சரநாராயண பெருமாள் கோவிலில் நேற்று (நவ.,8) அமாவாசை முன்னிட்டு காலை விஸ்வரூப தரிசனம், நித்யபடி பூஜை, உற்சவர் பெருமாள் உள்புறப்பாடு நடந்து, திருக்கண்ணாடி அறையில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். மதியம் உச்சிகால பூஜை, மாலை நித்யபடி பூஜை, இரவு 9:00 மணிக்கு ஏகாந்த சேவை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.

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