வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:57 AM
கடலுார்: புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் தொடர்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடனான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கி பேசியதாவது:இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள கால அட்டவணையின்படி, ஓட்டுச்சாவடிகளைத் திருத்தியமைத்தல் மற்றும் மறுசீரமைத்தல் பணிகள் 02.11.2026-க்குள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் 12.11.2026 அன்று வெளியிடப்பட உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, டிசம்பர் 11ம் தேதிவரை ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகளை அளிக்கலாம். இதற்காக நவம்பர் மாதத்தில் 21,22,28 மற்றும் 29ம் தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தபடும். ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் மீதான தீர்வு நடவடிக்கைகள் டிசம்பர் 28 ம் தேதிக்குள் ் மேற்கொள்ளப்பட்டு, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் ஜனவரி 4ம் தேதி வெளியிடப்படும்.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க படிவம் 6ையும், பெயர் நீக்க படிவம்–7, திருத்தம் செய்த படிவம்–8யை பயன்படுத்த வேண்டும். விண்ணப்பங்களை அலுவலக வேலை நாட்களில் ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அல்லது உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்கலாம். சிறப்பு முகாம் நாட்களில் சம்பந்தப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி அமைவிடங்களிலும் விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம்.மேலும், https://voterportal.eci.gov.in என்ற இணையதளம் மற்றும் ECINET கைபேசி செயலி வாயிலாகவும் ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது என கலெக்டர் கூறியுள்ளார்.
இக்கூட்டத்தில் கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) செல்வம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.