ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருகே பைக் திருடியவரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைப்பு
ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருகே பைக் திருடியவரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 04:16 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருகே பைக் திருடியவரை பொதுமக்கள் விரட்டி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஸ்ரீமுஷ்ணம் அடுத்த கானூரைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணியன்,50; மின் வாரிய தற்காலிக ஊழியரான இவர், நேற்று (நவ.,17) மாலை கானுார் – பாளையங்கோட்டை சாலையில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, தனது வயலுக்கு சென்று, தண்ணீர் பாய்ச்ச மோட்டார் கொட்டகைக்கு சென்று சுவிட்ச் போட்டுவிட்டு வந்து பார்த்தபோது, பைக்கை காணவில்லை.
உடன் அருகில் உள்ள வயலில் இருந்த வீரமணியிடம் விசாரித்தபோது சற்று நேரத்திற்கு முன்புதான் இரண்டு பேர் பைக்கை தள்ளிக்கொண்டு சென்றதாக கூறினார்.
உடன் பாலசுப்ரமணியன், வீரமணியுடன் பைக்கில் சென்று தேடினர். அதனைக் கண்ட பைக் திருடியவர்கள், தாங்கள் திருடிய வாகனத்தை அருகில் உள்ள வயலுக்குள் தள்ளிவிட்டு தப்பியோட முயன்றனர்.
உடன் பாலசுப்ரமணியன், வீரமணி மற்றும் சிலரின் உதவியுடன் இருவரையும் மடக்கி பிடிக்க முயன்றனர். அதில் ஒருவர் சிக்கினார். மற்றொருவர் தப்பிச் சென்றார்.
பிடிபட்ட நபரை ஸ்ரீமுஷ்ணம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் அவர், ஸ்ரீமுஷ்ணம் அடுத்த நகரப்பாடியைச் சேர்ந்த இளங்கோவன்,22; என்பதும் அவருடன் வந்த நபர் சேத்தியாதோப்பு அருகே உள்ள கிளாங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்,19; என்பதும் தெரியவந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து, இளங்கோவனை கைது செய்தனர். ராஜேைஷ தேடி வருகின்றனர்.