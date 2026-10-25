ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் வளர்ச்சி பணி கலெக்டர் அதிரடி ஆய்வு
ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் வளர்ச்சி பணி கலெக்டர் அதிரடி ஆய்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணம் பகுதியில் உங்களைத்தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டத்தின் கீழ் கலெக்டர் சிபிஆதித்யா செந்தில் குமார் பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்து வரும் வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் வகுப்பறை கட்டட பணிகளை பார்வையிட்டு, பணிகள் முடிந்ததும், பழைய கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து மாணவர்களின் கற்றல் திறனை ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர், ம்புஜவல்லிப்பேட்டையில் உள்ள மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டி குடிநீரின் தரம் குறித்து பரிசோதித்து, புதிய போர்வெல் அமைக்க உத்தரவிட்டார்
புத்தார் சாலையின் தரத்தை ஆய்வு செய்த பின், தேத்தாம்பட்டில் மினி ஸ்டேடியம் மற்றும் நெல் கிடங்கு கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து அங்குள்ள அங்கன்வாடயில் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகளை ருசி பார்த்தார்.
பின்னர், ஸ்ரீமுஷ்ணம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், புதிய பஸ் நிலையத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் கசடு கழிவு மேலாண்மை திட்ட கட்டுமான பணிகள், குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டுமான பணிளை ஆய்வு செய்து, பணிகளை விரைவுபடுத்த கூறினார்.
பின்னர் வேளாண் துறை சார்பில் விவசாய நிலம் காப்போம் விழிப்புணர்வு முகாமை துவக்கி வைத்துனா விவசாயிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
இறுதியாக ஸ்ரீமுஷ்ணம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கைமனுக்கள் பெற்றார்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட திட்ட இயக்குனர் பாலகணேஷ், டி.ஆர்.ஓ. புண்ணியகோடி, தாசில்தார் செம்மனசெல்வி, பி.டி.ஓ.,க்கள் உமா, முருகன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.