/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/புயல் சின்னம் எதிரொலி: படகுகள் கரைகளில் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 02, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:41 PM
அ நிறம் | அளவு
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் கடல் கொந்தளிப்பு எச்சரிக்கை காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் படகுகளை பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைத்தனர்.
வங்க கடலில் உருவான 'முரசு' புயல் சின்னம் காரணமாக வடக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாக காணப்படும். எனவே, மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என, தமிழக அரசின் பேரிடர் அபாய குறைப்பு முகமை அறிவித்தது. இந்த எச்சரிக்கை காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்டத்தில் நல்லவாடு முதல் டி.எஸ்.பேட்டை வரை 49 மீனவ கிராம மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் நேற்று தங்களின் அனைத்து வகை படகுகளையும் கரையோரம் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைத்தனர்.