/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஷெம்போர்டு பள்ளியில் மாணவர் மன்றம் துவக்கம்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:17 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:50 PM
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சிதம்பரம்:சிதம்பரம் ஷெம்போர்டு சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் மாணவர் மன்ற துவக்க விழா நடந்தது.
பள்ளி செயலாளர் ஹரிகிஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். மாணவி ரஞ்சனா வரவேற்றார். பள்ளி முதல்வர் லதா வாழ்த்துரை வழங்கினார். சிறப்பு விருந்தினரான திருக்கோவிலூர் அரசு கல்லுாரி உடற்கல்வித்துறை தலைவர் ஈஸ்வரகிருஷ்ணன், , மாணவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து, மாணவர்கள் ஒழுக்கம் மற்றும் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அணிவகுப்பு மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.
அக்க்ஷயா நன்றி கூறினார்.