/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மாணவிக்கு தொல்லை வாலிபர் போக்சோவில் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:24 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: ஓடும் பஸ்சில், பள்ளி மாணவிக்கு தொல்லை கொடுத்த வாலிபர், போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டார்.
புவனகிரியில், தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 1 படிக்கும் 17 வயது மாணவி, பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு பஸ்சில் சென்றபோது, அதே பஸ்சில் பயணித்த சாத்தப்பாடி அம்பேத்கர் நகர் கவியரசன்,19; ஏன் என்னிடம் பேசவில்லை என கேட்டு தகராறு செய்தார். அதனை கண்டித்த, மாணவியின் சகோதரரை தாக்கினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து மாணவி மற்றும் அவரது சகோதரரும் பஸ்சில் இருந்து இறங்கி வீட்டிற்கு நடந்து சென்றபோது, பின் தொடந்து சென்று கவியரசன், மாணவியின் தலையில் மொபைல் போனால் தாக்கினார்.
இதுகுறித்து மாணவியின் தாய் கொடுத்த புகாரின்பேரில், புவனகிரி போலீசார் ‘போக்சோ’ பிரிவில் வழக்கு பதிந்து கவியரசனை நேற்று கைது செய்தனர்.