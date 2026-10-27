காம்பஸ் முள்ளை விழுங்கிய மாணவன் விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு
காம்பஸ் முள்ளை விழுங்கிய மாணவன் விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே பள்ளி மாணவன் காம்பஸ் முள்ளை விழுங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விருத்தாசலம் அடுத்த பெரியகண்டியங்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் ஜெய்சங்கர் மகன் பிரகதீசன்,8; இவர் அதேபகுதியில் உள்ள நகராட்சி துவக்க பள்ளியில் 4ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
இன்று (அக்.,26) வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவர் பிரகதீசன், மாலை 3:00 மணியளவில் பள்ளி வளாகத்தில் கிடந்த காம்பஸ் பகுதியின் கூர்மையான முள் பகுதியினை தனது வாயில் வைத்திருந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக, விழுங்கி விட்டதும், அழுதுள்ளார்.
உடன் ஆசிரியர்கள், மாணவர் பிரகதீசனை மீட்டு விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, டாக்டர்கள் ஸ்கேன் செய்து பார்த்தபோது, காம்பஸ் முள் வயிற்றில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து, டாக்டர்கள், மாணவரை மேல்சிகிச்சைக்காக, சிதம்பரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மாணவன் காம்பஸ் முள் விழங்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.