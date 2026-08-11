அரசு பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் :மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் எதிர்பார்ப்பு
அரசு பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் :மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 03:29 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:20 PM
பெண்ணாடம்:பெண்ணாடம் அருகே அரசுப்பள்ளிக்கு பல ஆண்டுகளாக விளையாட்டு மைதானம் இல்லாததால் மாணவர்களின் விளையாட்டுத்திறன் கேள்விக்குறியாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பெண்ணாடம் அடுத்த வடகரை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் 6 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை 150க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளியில் வடகரை, நந்திமங்கலம், கோனுார், அருகேரி, எரப்பாவூர் உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
இப்பள்ளியில் விளையாட்டு மைதானம் இல்லை. இதனால், விளையாட்டுத்துறை சார்பில் குறுவட்ட, வட்ட, மாவட்ட, மாநில அளவில் நடக்கும் பல்வேறு போட்டிகளில் மாணவர்கள் பங்கேற்க சிரமப்படுகின்றனர். மாணவர்களின் கற்றல் திறன் மேம்படும் நிலையில், விளையாட்டுத் திறனை ஊக்குவிக்க முடியாத சூழல் உள்ளது.
விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கக்கோரி, அப்பகுதி கிராம மக்கள், பெற்றோர்கள், ஆர்வலர்கள் மாவட்ட நிர்வாகம், மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்தும் பல ஆண்டுகளாக எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. இதனால் மாணவர்களின் விளையாட்டுத்திறன் கேள்விக்குறியாகும் நிலை உள்ளது.
எனவே, வடகரை அரசு பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் ஏற்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம், கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.