சிறு, குறு கால்நடை வளர்ப்பாளர்களுக்கு மானிய விலையில் புல் நறுக்கும் கருவி
சிறு, குறு கால்நடை வளர்ப்பாளர்களுக்கு மானிய விலையில் புல் நறுக்கும் கருவி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:44 PM
கடலுார்: சிறு மற்றும் குறு கால்நடை வளர்ப்பாளர்களுக்கு மானிய விலையில் புல் நறுக்கும் கருவிகள் வழங்கப்படுகிறது.
கால்நடைகளின் பராமரிப்பு செலவினை குறைப்பதில் பசுந்தீவனம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதிக மகசூல் தரக்கூடிய தீவன சோளம், தட்டைப்பயிறு, வேலிமசால் போன்ற புரதசத்து நிறைந்த பயிர்களை வளர்த்து கறவை மாடுகளுக்கு இதர தீவனங்களுடன் கலந்து வழங்குவதன் மூலம் லாபம் அதிகம் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
மாவட்டத்தில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் 50சதவீத மானியத்தில் 40 சிறு, குறு விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போருக்கு தீவன புல் நறுக்கும் கருவிகள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் 2 குதிரை திறன் கொண்ட மின்சாரத்தால் இயங்கும் புல் நறுக்கும் கருவிகள் வழங்கப்படும்.
பயனாளிகள் சிறு மற்றும் குறு விவசாயி அல்லது குறைந்தபட்சம் 2 கால்நடை வைத்திருக்க வேண்டும். பசுந்தீவனம் உற்பத்தி செய்ய குறைந்தபட்சம் 0.25 ஏக்கர் நிலம் இருக்க வேண்டும். தீவன புல் நறுக்கும் கருவியை நிறுவும் இடத்தில் போதிய மின் வசதி இருத்தல் வேண்டும். பயனாளி அரசு நிர்ணய திட்ட மதிப்பில் 50 சதவீத மானியம் போக எஞ்சிய 50 சதவீத தொகையை தனது பங்களிப்பாக வழங்கிட வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்றோர் மற்றும் கணவனை இழந்தோர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். மேலும் மொத்த பயனாளிகளில் 30 சதவீதம் எஸ்.சி., எஸ்.டி., விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
விருப்பம் மற்றும் தகுதியுள்ள கால்நடை வளர்ப்போர் அருகில் உள்ள கால்நடை நிலையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.