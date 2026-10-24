ஆர்டிக்கல்...தொழில் துறையில் சாதனை படைக்கும் கடலுார் சுதன் பவர் டெக் நிறுவனம்
ஆர்டிக்கல்...தொழில் துறையில் சாதனை படைக்கும் கடலுார் சுதன் பவர் டெக் நிறுவனம்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:11 PM
கடலுார், சூரப்பநாயக்கன் சாவடி ரோட்டரி அவென்யூவில் இயங்கும் சுதன் பவர் டெக் மற்றும் ஹர்ஷா எலக்ட்ரிக்கல் பேனல் போர்டு தயாரிக்கும் நிறுவனம் தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதத்தில் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் புகழ் பெற்று வருகிறது.
இந்நிறுவனங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் காண்ட்ராக்டரில் சூப்பர் ‘ஏ’ கிரேடு லைன் உரிமம் பெற்று தொழிற்சாலைகளுக்கு பேனல் போர்டு, அனைத்து எலக்ட்ரிக் வசதி மற்றும் மின் கோபுரம் அமைத்து தரும் பணியாற்றி வருகிறது .
ஆந்திரா மாநிலத்தில் கியா மோட்டார்ஸ், தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களிலும், தமிழகத்தில் சேலம் மற்றும் திருநெல்வேலி ஹட்சன் அக்ரோ புட்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் கடலூரில் டான்பாக், டாக்ரோஸ், டாடா கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஆர்.எஸ்.கே. மால், சுந்தரம் பாஸ்ட்னர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் பொருட்கள், பேனல் போர்டு தயாரித்து வழங்குகிறது.
இதேப் போன்று சென்னை மாவட்டத்தில் ஈ.ஐ.டி. பாரி, டேப்லெட் இந்தியா, பாஷ்யம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், எக்ஸ்.பி மால், கும்பகோணத்தில் பிரீமியர் மால் மற்றும் காரைக்குடியில் அழகப்பா மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் , கர்நாடகா, ஒடிசா உட்பட பல மாநிலங்களில் பிரபல தொழிற்சாலைகள், தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் எலக்ட்ரிக் பொருட்கள், பேனல் போர்டு தயாரித்து வழங்குகிறது.
அதிநவீன பேனல் போர்டுகளை உரிய நேரத்தில் தயாரித்து வழங்கி ஐ.எஸ்.ஓ., தரச்சான்று பெற்ற இந்நிறுவனங்கள், இன்ஜினியரிங் மற்றும் ஐ.டி.ஐ., படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
சுதன் பவர் டெக் உரிமையாளர் பொறியாளர் பூங்குன்றன், கடலுார் ரோட்டரி வியூகக் குழுத் தலைவர் (மக்கள் தொடர்பு) பொறுப்பில் இருக்கிறார். ஏழை மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டம், கல்வி உதவி தொகை வழங்குகிறார். கிரீன் டெக் மெட்ரிக் பள்ளி இயக்குனராகவும் உள்ள இவரது சேவையை பாராட்டி ரோட்டரி சங்கம் விருது வழங்கியுள்ளது. முன்னாள் இன்னர்வீல் சங்கத் தலைவியான இவரது மனைவி சுதா பூங்குன்றன், ஹர்ஷா எலக்ட்ரிக்கல் நிறுவனத்தில் இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார். சமூக பணிகளையும் செய்து வருகிறார். கடலுார் சுதன்பவர் டெக் நிறுவனம் மற்றும் ஹர்ஷா எலக்ட்ரிக்கல் நிறுவனம் தொழில்துறையில் சாதனை படைத்து வருகிறது.