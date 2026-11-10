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சர்க்கரை ஆலை ஊழியர் ஆம்புலன்ஸ் மோதி பலி

சர்க்கரை ஆலை ஊழியர் ஆம்புலன்ஸ் மோதி பலி

UPDATED : நவ 10, 2026 03:36 AM

ADDED : நவ 09, 2026 04:57 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 03:36 AM ADDED : நவ 09, 2026 04:57 PM

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சேத்தியாத்தோப்பு: மொபட்டில் சென்ற சர்க்கரை ஆலை ஊழியர், ஆம்புலன்ஸ் மோதி இறந்தார்.

சேத்தியாத்தோப்பு முருகன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் செந்தில்,57; எம்.ஆர்.கே., கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் பொறியியல் துறையில் வேலை செய்து வந்தார். இவர் நேற்று (நவ.,8) மாலை ஒரத்துார் அடுத்த மதுராந்தகநல்லுாரில் உள்ள தனது மகளை பார்த்துவிட்டு, வீட்டிற்கு மொபட்டில் புறப்பட்டார். ஒரத்துார் பஸ்நிறுத்தம் அருகே சாலையை கடக்க முயன்றபோது சேத்தியாத்தோப்பில் இருந்து சிதம்பரம் நோக்கி சென்ற 108 ஆம்புலன்ஸ் மோதியது. அதில் தலையில் அடிப்பட்டு உயிருக்கு போராடிய செந்திலை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு மற்றொரு 108 ஆம்புலன்சில் சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் அன்று இரவு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.

விபத்து குறித்து ஒரத்துார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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