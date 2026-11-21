/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/இறையூர் சர்க்கரை ஆலையில் கரும்பு அரவை துவக்கம்
UPDATED : நவ 20, 2026 03:24 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:22 PM
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பெண்ணாடம்: பெண்ணாடம் அடுத்த இறையூர் எஸ்.என்.ஜெ., சர்க்கரை ஆலையில் நடப்பு பருவத்திற்கான கரும்பு அரவை பணி துவங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு, எஸ்.என்.ஜெ., குழும தலைவர் ஜெயமுருகன், கீதா ஜெயமுருகன் நடப்பு பருவத்திற்கான கரும்பு அரவை பணியை துவக்கி வைத்தனர்.
அப்போது, ஆலையின் உப தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், பொது மேலாளர்கள் திருஞானம், புண்ணியமூர்த்தி, கரும்பு பொறியாளர்கள் சண்முகம், வெங்கடசுரேஷ், கனகராஜ், பாண்டியன், வின்சென்ட் மற்றும் ஆலை ஊழியர்கள், கரும்புத்துறை அலுவலர்கள், விவசாய சங்க பிரதிநதிகள், விவசாயிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை கரும்பு மேலாளர் குமணன் குழுவினர் செய்திருந்தனர்.