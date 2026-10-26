/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மாணவர்களுக்கு எழுது பொருட்கள் வழங்கல்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:14 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் கீழ்பட்டாம்பாக்கம் வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் விஜயதசமி விழா கொண்டாடப்பட்டது.
அதனையொட்டி சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. மாணவர்களுக்கு நோட்டு, பேனா, பென்சில் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பை வழங்கப்பட்டது.
ஆறுபடை முருக பக்தர்கள் சேவா சங்க மாவட்ட தலைவர் நாகராஜன், தமிழ் முதல் தேதி வழிபாட்டு குழு தலைவர் ராஜசேகரன், புண்ணியர் பேரவை ஆன்மீக அறக்கட்டளை நிறுவன தலைவர் அம்சா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.