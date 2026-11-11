நடராஜர் கோவிலில் சூரசம்ஹார விழா துவக்கம்

UPDATED : நவ 11, 2026 01:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 01:00 AM
சிதம்பரம்: நடராஜர் கோவிலில், கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹாரம் துவக்க விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
சிதம்பரம், நடராஜர் கோவில், மேலகோபுர வாயிலில் அமைந்துள்ள வள்ளி தேவசேனா உடனுறை முத்துக்குமரப் பெருமான் கோவிலில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா நேற்று மாலை காப்புக் கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
தொடர்ந்து தினமும், முருகன் பெருமைகள் குறித்து ஆன்மிக சொற்பொழிவுகள், சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள், இன்னிசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன.
சிதம்பரம் தெற்கு வீதியில் வரும், 15ம் தேதி இரவு சூரசம்ஹார விழா நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக செங்குந்த மரபினர்கள் நவவீரர்கள் வேடமணிந்து பாவா முதலியார் தெருவிலிருந்து புறப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடராஜர் கோவிலுக்கு சென்று அங்கு வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது.
பின்னர் இரவு 9:00 மணிக்கு தெற்குரதவீதியில் சூரனை முருகப்பெருமான் சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. விழா ஏற்பாடுகளை செங்குந்த மரபினர் மற்றும் கோவில் பொதுதீட்சி தர்கள் செய்துள்ளனர்.
வரும், 16ம் தேதி திருக்கல்யாண மஹோற்சவம் மற்றும் வீதி உலா நடைபெறுகிறது.