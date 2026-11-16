/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சூரசம்ஹார திருவிழா
ADDED : நவ 15, 2026 06:15 PM
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நடுவீரப்பட்டு: கைலாசநாதர் கோவிலில் கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு நடந்த சூரசம்ஹார திருவிழாவில் ஏரளாமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
நடுவீரப்பட்டு காமாட்சியம்மன் சமேத கைலாசநாதர் கோவிலில் இன்று (நவ.,15) கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு சூரசம்ஹார திருவிழா நடந்தது.
இந்த விழா கடந்த 10 ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. பல்வேறு சிறப்பு வழிபாடுகளை தொடர்ந்து, நேற்று
இரவு 7:00 மணிக்கு சூர சம்ஹார வழிபாடு நடந்தது.
இரவு 8:00 மணிக்கு சக்திவேலுக்கு மகா அபிேஷகம் நடந்தது. இன்று திருக்கல்யாண வழிபாடு நடக்கிறது.