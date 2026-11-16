/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் சூரசம்ஹாரம்
ADDED : நவ 15, 2026 09:51 PM
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கடலுார்: சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடந்த சூரசம்ஹார நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
கடலுார், புதுப்பாளையம் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழா கடந்த 9ம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
தினமும் காலை அபிஷேகம், இரவு சுவாமி கோவில் உள் புறப்பாடு நடந்தது. நேற்று (நவ.,14) முருகர், காமாட்சி அம்மனுக்கு அபிஷேகம், வேல் வாங்குதல் நிகழ்வு நடந்தது.
இன்று (நவ.,15) காலை மகா அபிஷேகம் நடந்தது. இரவு சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இன்று (16ம் தேதி) காலை 9:00 மணிக்கு மகா அபிஷேகம், இரவு 7:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.