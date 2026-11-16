விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி

ADDED : நவ 15, 2026 10:08 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தகிரிஸ்வரர் கோவிலில் நடந்த சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் எராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்பிரமணியர் சுவாமிக்கு இன்று (நவ.,15) காலை 10:00 மணியளவில் பால், தயிர், இளநீர், பன்னீர், பஞ்சாமிர்தம் உள்ளிட்ட திரவிய பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது.
அதைத்தொடர்ந்து, மாலை 6:00 மணியளவில் சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் உற்சவர் சுப்பிரமணியர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது.
அதன்பின் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுப்ரமணியர் சுவாமி அருள்பாலித்து, விருத்தகிரிஸ்வரர் சுவாமியை வலம் வந்து, விருத்தாம்பிகை அம்மன் சன்னதியில் சக்திவேலை வாங்கி, கோவில் முன் நடந்த சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் எழுந்தருளினார். அதன்பின், சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர். அதைத்தொடர்ந்து, சுவாமி வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.