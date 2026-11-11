/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சிவசுப்ரமணியர் கோவிலில் 15ம் தேதி சூரசம்ஹாரம்
ADDED : நவ 10, 2026 04:57 PM
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கடலுார்: மேல்பட்டாம்பாக்கம் சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் 15ம் தேதி சூரசம்ஹார பெருவிழா நடக்கிறது.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த மேல்பட்டாம்பாக்கம் வள்ளி தேவசேனா சமேத சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று (நவ.,10) கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. மூலவர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தினமும் காலை, மாலை சிறப்பு பூஜை நடக்கிறது. வரும் 15ம் தேதி காலை கந்த சஷ்டி மகா அபிஷேகம், மாலை 5:00 மணிக்கு கம்பம் ஏறுதல், சூரசம்ஹார பெருவிழா நடக்கிறது. 16ம் தேதி மாலை திருக்கல்யாண உற்சவம், 17ம் தேதி மாலை மஞ்சள் நீராட்டு உற்சவம் நடக்கிறது.