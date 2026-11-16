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வேளாண்மை உற்பத்தி கமிஷனர் ஆய்வு

வேளாண்மை உற்பத்தி கமிஷனர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM

ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM

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கடலுார்: கடலுார் வட்டாரத்தில் வேளாண்மை உற்பத்தி கமிஷனரின் ஆய்வு நடந்தது.

கடலுார் வட்டாரத்திற்குட்பட்ட அழகியநத்தம் கிராமத்தில் நடந்த விவசாய அடையாள பதிவு எண் முகாமை வேளாண்மை உற்பத்தி கமிஷ்னர் வெங்கடேஷ் ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது, ‘தகுதியான அனைத்து விவசாயிகளும் தவறாமல் விவசாய அடையாள எண்ணை பதிவு செய்து அரசின் திட்டங்களை பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அதிகாரிகளுக்கு’ அறிவுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து, வெள்ளப்பாக்கம் கிராமத்தில் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்த வயல், இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளி்ன் நிலங்களை ஆய்வு செய்து, விவசாயிகளிடம் கலந்துரையாடினார்.

மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் வசந்தா, கடலுார் வேளாண்மை துணை இயக்குநர்கள் (மத்திய திட்டம்) அமிர்தராஜ், (மாநில திட்டம்) மலர்வண்ணன், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் கதிரேசன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

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