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﻿ அரசு பள்ளியில் மாணவர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி

﻿ அரசு பள்ளியில் மாணவர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:17 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:17 AM

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சேத்தியாத்தோப்பு: வாழைக்கொல்லை ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் மகிழ் முற்றம் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.

பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கருணாகரன் தலைமை தாங்கி, மாணவ அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள், பணிகள் குறித்து பேசினார். பள்ளி மேலாண்மைக்குழு தலைவி வெண்ணிலா மகிழ்முற்றம் மதிப்பெண் பலகையை திறந்து வைத்து பேசினார். இதில், 8 ம் வகுப்பு மாணவி சஞ்சனா கல்வி அமைச்சர்; மாணவர் கவிபாலன், மாணவர் நலன் மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்; மாணவி அஸ்மிதா தகவல் தொடர்புத்துறை அமைச்சர்; மாணவர் அறிவுச்செல்வன், சுற்றுச்சூழல் துறை, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மாணவர் அபினேஷ்; என பதவியேற்று கொண்டனர்.

மேலும், குறிஞ்சி அணி தலைவராக கவிவேந்தன், முல்லை அணி தலைவராக கவுசிகா, மருதம் அணி தலைவராக ஹரிஷ், நெய்தல் அணி தலைவராக புவிஷாபாலை அணி தலைவராக அக்ஷயா ஆகியோர் பதவியேற்றனர். மு ன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் பன்னீர்செல்வம், ஆசிரியர்கள் வள்ளி, அன்பகம், கிருத்திகா, சத்யபிரியா, சுதந்திரதேவி கலந்து கொண்டனர். பள்ளி ஆசிரியர் கீதா நன்றி கூறினார்.

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