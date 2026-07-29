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மலையாண்டவர் கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவம்

மலையாண்டவர் கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:53 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:53 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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நடுவீரப்பட்டு: சி.என்.பாளையம் மலையாண்டவர் என்கிற ராஜராஜேஸ்வரர் கோவிலில் ஆடி மாத பவுர்ணமி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.

அதனையொட்டி, ஜூலை 28 மதியம் விநாயகர், ராஜராஜேஸ்வரி சமேத ராஜராஜேஸ்வரர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது.இரவு 8 மணிக்கு ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கோயிலை வலம் வந்து ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் உள்ள ஊஞ்சலில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். அங்கு சுவாமிக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது.ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை அறங்காவலர் வைத்திலிங்கம் தலைமையிலான விழாக் குழுவினர்கள் செய்திருந்தனர்.

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