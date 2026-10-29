இந்துமக்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தாசில்தார் பேச்சுவார்த்தை
இந்துமக்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தாசில்தார் பேச்சுவார்த்தை
UPDATED : அக் 28, 2026 11:56 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:23 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் இந்துமக்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தாசில்தார் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், அவியனுர் ஊராட்சியில் 70 ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் 15 விவசாய குழுமங்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி இந்து மக்கள் கட்சி சார்பாக கோரிக்கை முழுக்க ஆர்ப்பாட்டம் இன்று நடைபெறுவதாக அறிவித்தனர்.
இது குறித்து அமைதி பேச்சுவார்த்தை இன்று (அக்.,28) பண்ருட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் தாசில்தார் சந்திரன் தலைமையில் நடந்தது. இந்து மக்கள் கட்சி மாவட்ட தலைவர் தேவா, மாவட்ட செயலாளர் சக்திவேல், கார்த்திக், ஆன்மீக பேரவை நாகராஜ், லட்சுமணன், வீராசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் இன்று நிலஅளவை பிரிவு சர்வேயர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு அறிக்கை அளித்த பின் தாசில்தார் ஆய்வு செய்து 2 நாட்களில் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக வருவாய்த்துறை சார்பில் உறுதியளித்தனர். இதனையடுத்து போராட்த்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக இந்துமக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.