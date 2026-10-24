கடலுாரில் ரவுண்டானா விவகாரம் பேச்சுவார்த்தையில் சமரசம்
கடலுாரில் ரவுண்டானா விவகாரம் பேச்சுவார்த்தையில் சமரசம்
UPDATED : அக் 16, 2026 08:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:46 PM
கடலுார்: கடலுார் ஜவான்ஸ் பவன் எதிரில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள ரவுண்டானாவை அகற்ற போராட்டம் நடத்திய கம்யூ., கட்சிகளுடன் ஆர்.டி.ஓ., நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சுமுக முடிவு எட்டியது.
கடலுார் ஜவான்ஸ்பவன் எதிரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள புதிய ரவுண்டானாவை அகற்ற வேண்டும். ஜவான்ஸ்பவன் இணைப்பு சாலையில் இருந்து சிதம்பரம் செல்ல நேரடியாக வழி ஏற்படுத்த வலியுறுத்தி ஜவான்ஸ்பவன் அருகில் கடந்த 14ம் தேதி கம்யூ., கடசயினர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
அவர்களிடம் தாசில்தார் ராஜேஷ் பாபு, இப்பிரச்னை தொடர்பாக ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என கூறியதை ஏற்று, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
அதன்படி, நேற்று கடலுாரில், ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள், மா.கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் மாதவன், மாநகர செயலாளர் அமர்நாத், இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் துரை, செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கருப்பையா, சுப்புராயன், குடியிருப்போர் சங்கம் மருதவாணன், ரமணி பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், இப்பிரச்னைக்கு இம்மாத இறுதிக்குள் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதியளித்தனர். அதனையேற்ற கம்யூ., கட்சியினர், பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவில்லை எனில் அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என கூறிவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.