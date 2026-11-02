மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காமல் ஊழியர்கள் போராட்டம்
மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காமல் ஊழியர்கள் போராட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 09:38 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை கைவிடக்கோரி ஊழியர்கள் கடைகளை மூடி போராட்டம் நடத்தினர்.
தமிழக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி பாட்டில்களை வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து திரும்ப பெறும் திட்டத்தை நவ., 1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்துவதாக அறிவித்தது.
அதன்படி, இத்திட்டம் இன்று (நவ.,1) அமல்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு தெரிவித்து மாநிலம் முழுவதும் டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் கடைகளை மூடி போராட்டம் நடத்தினர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில், 124 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. வழக்கமாக பகல் 12:00 மணிக்கு கடைகள் திறக்கப்படும். ஆனால், காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி கடலுார் உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 80க்கும் கடைகளை 12:00 மணி முதல், 2:00 மணி வரை திறக்காமல் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
அதன் பிறகு கடைகளை திறந்தனர். மதுபிரியர்கள் கடை திறக்கும் வரை காத்திருந்து மதுபாட்டில்களை வாங்கிச் சென்றனர். இதனால், மதுக்கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியது.