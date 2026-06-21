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﻿ தகுதி தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி ஆசிரியர் கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ தகுதி தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி ஆசிரியர் கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:55 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:55 AM

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பரங்கிப்பேட்டை: தகுதி தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, தமிழக ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

பரங்கிப்பேட்டை வட்டார கல்வி அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் சிவக்குமார் தலைமை தாங்கினார். வட்டார செயலாளர் சம்பத்குமார் வரவேற்றார்.

மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் அண்ணாதுரை, மாநில துணை தலைவர் ராஜூ கண்டன உரை யாற்றினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும், தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு உடனே வழங்கிட வேண்டும்.

நடந்து முடிந்த தகுதி தேர்வில் ஆசிரியர்களுக்கு, அவர்களுடைய பணி காலத்திற்கு ஏற்ப கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்கிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் எழுப்பப்பட்டன.

ஆர்ப்பாட்டத்தில், வட்டார தலைவர் வெங்கட்ராமன், வட்டார பொருளாளர் குப்புசாமி, ஓய்வுப் பிரிவு செயலாளர் ராம்குமார், செயலாளர் சண்முகம், மாவட்டப் பொருளாளர் ராஜ்குமார், துணை செயலாளர்கள் விக்டர், வில்சன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

துணை செயலாளர் ஆனந்தராஜ் நன்றி கூறினார்.

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