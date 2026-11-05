/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஆசிரியர்கள் கூட்டுறவு சங்க கூட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரியில், ஆசிரியர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் ஆண்டு பேரவை மற்றும் அங்கத்தினர்களுக்கான லாப பிரிவினை கூட்டம் நடந்தது.
தனி அலுவலர் அம்சவள்ளி தலைமை தாங்கினார். வட்டார கல்வி அலுவலர் கலைச்செல்வி, முன்னாள் தலைவர் மணிராஜன் முன்னிலை வகித்தனர். சங்க செயலாளர் முருகானந்தம், வரவு, செலவு மற்றும் தீர்மானங்களை வாசித்தார்.
அங்கத்தினர்களுக்கு, ஆண்டு லாப தொகை மற்றும் நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.
அலுவலக பணியாளர் சரவணன், நன்றி கூறினார்.