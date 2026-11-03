பருவ மழைக்கால தொழில்நுட்பங்கள் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் அறிவுரை
பருவ மழைக்கால தொழில்நுட்பங்கள் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் அறிவுரை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:04 PM
விருத்தாசலம்: வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கப் பட்டுள்ளது.
விருத்தாசலம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நடராஜன் தலைமையிலான விஞ்ஞானிகள் அறிக்கை:
மாவட்டத்தில் பெய்துவரும் கனமழையினால் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் பயிர்கள் சாய்ந்து பாதிப்பு ஏற்படும்.
தொடர் மழையால் வயல்களில் நீர் தேங்கி சம்பா பயிர்கள் மூழ்கி பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. நிலத்தில் அதிக நாட்கள் நீர் தேங்கி இருந்தால், மண்ணில் காற்றோட்டம் மற்றும் நுண்ணியிர்களின் செயல்பாடு பாதிக்கும்.
இதனால் மண்ணில் உள்ள தழை, மணி மற்றும் சாம்பல் சத்துக்கள், நுண்ணுாட்ட சத்துக்களை பயிர்கள் எடுத்துகொள்ள முடியாமல், சத்து பற்றாக்குறையால் பாதிக்கும். மேலும், மண்ணில் உள்ள சத்துக்கள் மழை நீரில் அடித்து செல்லவும் வாய்ப்பு உள்ளது.
இதனால் பயிர்களுக்கு சத்து குறைந்து இலைகளின் விகிதாச்சாரம் பாதிக்கப்படுவதால் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி விடும்.
இதனை சரிசெய்ய வடிகால் மூலம் தண்ணீரை வடிய வைக்க வேண்டும். மேலும், முதிர்வடையாத பயிர்களில் ஏக்கருக்கு, 22 கிலோ யூரியாவுடன், 4 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு, 18 கிலோ ஜிப்சம், 17 கிலோ பொட்டாஷ் மேலுரமாக இட வேண்டும்.
தொடர்ந்து மழைநீர் தேங்கியிருப்பதால், நுண்ணுாட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதை தவிர்க்க ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தண்ணீருடன் 2 கிலோ யூரியா, ஒரு கிலோ சிங்க் சல்பேட், 150 கிராம் காப்பர் சல்பேட் மற்றும் 100 கிராம் போராக்ஸ் கலந்து இலை வழியாக தெளிக்க வேண்டும்.
இரட்டை நடவு மூலம் இடைவெளியை நிரப்பலாம். அதாவது, நடவு செய்த, 25 முதல் 30 நாட்கள் பயிரின் துார்களை தனியாக பிரித்து ஒரு குத்துக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் நடுவதன் மூலம் நாற்றுக்களின் தேவையை, 5 முதல் 7 மடங்காக பூர்த்தி செய்யலாம்.
பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ அளிப்பதன் மூலம் நெல் பயிரில் ஏற்படும் நோய்களை கட்டுப்படுத்தலாம்.
நெற்பயிர் முழுவதுமாக அழிந்து விட்ட சூழலில், குறுகிய கால ரகத்தினை கொண்டு நேரடி நெல் விதைப்பினை மேற் கொள்ளலாம்.
நாற்று விட்டு நடும் முறையில் சமுதாய நாற்றாங்காலை உற்பத்தி செய்து, நெல் நாற்று நடும் கருவி கொண்டு நடவு செய்வதன் மூலம் நேரத்தையும், பண விரயத்தையும் தவிர்க்கலாம்.
மழைக்கால நெற்பயிரில் பாக்டீரியா இலைக்கருகல் நோய் வராமல் தடுக்க காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு 2 கிராம், ஒரு லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
வெப்பம் குறையும்போது, இலை சுருட்டுப்புழு தாக்குதல் அதிகம் வர வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுக்க குளோரான் டிரனிலிப்ரோல் என்ற மருந்தை ஏக்கருக்கு 60 மி.லி.,யை 100 லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.