மாத கடைசி நாளில் சம்பளம் கோவில் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை
மாத கடைசி நாளில் சம்பளம் கோவில் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
கடலுார்: கடலுார், திருவந்திபுரத்தில் தமிழ்நாடு திருக்கோவில் தொழிலாளர்கள் சங்க மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட காப்பாளர் பார்த்தசாரதி, மாவட்ட தலைவர் ஆழ்வார் தலைமை தாங்கினர். பொருளாளர் தீனதயாளன், சக்திவேல், சண்முகம், கண்ணன் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் முத்துக்குமரன், செயல் தலைவர் ராஜ்குமார் வரவேற்றனர். மாநில தலைவர் பரணிதரன், கூட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். அமைச்சர் ராஜ்குமார் சிறப்புரையாற்றினார்.
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநில துணைத் தலைவர் துரைராஜ், அரிஸ்டோ பப்ளிக் பள்ளி தாளாளர் கஸ்துாரி சொக்கலிங்கம், மாநில காப்பாளர் கண்ணன், கவுரவத் தலைவர் முத்துசாமி, செயல் தலைவர் பழனியப்பன், பொருளாளர் முருகேஷ், அமைப்பாளர் கணபதி வாழ்த்தி பேசினர். மாநில பொதுச் செயலாளர் தனசேகர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார். மாநில மைய நிதியை உருவாக்கி கோவில் பணியாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் கடைசி நாள் சம்பளம் வழங்க வேண்டும்.
கூட்டத்தில், மூன்று ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்த தினக்கூலி தொகுப்பூதிய பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
ஏழுமலை நன்றி கூறினார்.