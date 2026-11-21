UPDATED : நவ 20, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:46 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் போலீசாரை கண்டித்து போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளதால் பரபரப்பு நிலவியது.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த பல்வராயநத்தம் பாரதி நகரை சேர்ந்தவர்கள் விசாலாட்சி, அருண். இவர்கள் இருவரையும் கடந்த 8 ம் தேதி அதே பகுதியை சேர்ந்த சிலர் பட்டாசு வெடிக்கும் பிரச்னையில் தாக்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து இருவரும் நெல்லிக்குப்பம் போலீசில் புகார் அளித்தனர். ஆனால் இதுவரை வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை. மாறாக இரு தரப்பினரையம் சமதானம் செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து விசாலாட்சி தரப்பினர், உயர் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில் கடலூர் மாவட்ட பழங்குடி இருளர் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் பெயரில் நெல்லிக்குப்பம் நகரம் முழுவதும் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.
அதில், நெல்லிக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கட்டப்பஞ்சாயத்துக்கு முயற்சித்த ஏட்டு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விசாலாட்சி, அருண் ஆகியோர் புகாரின் மீது குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த போஸ்டரால், போலீஸ் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.