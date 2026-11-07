சிதம்பரம் நகராட்சிக்கு கமிஷனர் இல்லாததால் நிர்வாக மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் பாதிப்பு
சிதம்பரம் நகராட்சிக்கு கமிஷனர் இல்லாததால் நிர்வாக மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:56 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் நகராட்சிக்கு நிரந்தர கமிஷனர் நியமிக்கப்படாததால், வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக பணிகள் தேக்கமடைந்துள்ளது.
கடலுார் மாவட்டத்தின், முக்கிய நகராட்சியாக, பழமை வாய்ந்த நகரமான சிதம்பரம் விளங்கி வருகிறது. சிதம்பரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக உலக புகழ் பெற்ற நடராஜர் கோயில் அமைந்துள்ளதால், முக்கிய ஆன்மீக நகராகவும் விளங்கி வருகிறது. இதன் காரணமாக தினமும் ஆயிக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் சிதம்பரம் வந்து செல்கின்றனர்.
சிதம்பரம் நகரில் சுகாதாரம், குடிநீர் விநியோகம், குப்பை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில், சிதம்பரம் நகராட்சி கமிஷனர் மல்லிகா, பதவி உயர்வு பெற்று கடந்த செப்டம்பர் மாத இறுதியில், திருச்செந்துார் மாற்றலாகி சென்றார்.
அதனை தொடர்ந்து, மயிலாடுதுறை மற்றும் விழுப்புரம் நகராட்சி கமிஷனர்கள், அடுத்தடுத்து பொறுப்பு கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டனர். தற்போது விழுப்புரம் கமிஷனர், கூடுதல் பொறுப்பாக சிதம்பரத்தை கவனித்து வருகிறார்.
கமிஷனர் மாறுதலாகி ஒரு மமாதத்திற்கு மேலாகியும், இதுவரை புதிய கமிஷனர் நியமிக்காததால், நகராட்சியில் பல்வேறு நிர்வாக பணிகள் மற்றும் கமிஷனர் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் தேக்கமடைந்துள்ளன. தொலைதூரத்தில் இருந்து பொறுப்பு கமிஷனர்கள் வந்து குறுகிய நேரமே பணியாற்ற முடிவதால், நகராட்சிப் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து குறித்து கவுன்சிலர்கள் கூறுகையில், பொறுப்பு கமிஷனர்கள் தொலைதூரத்தில் இருந்து வந்து பணியாற்றுவதால் நகராட்சியில் போதிய நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை. இதனால் சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிதம்பரம் நகரில் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளும், நிர்வாகப் பணிகளும் தேக்கமடைந்துள்ளன.
சிதம்பரம் நகரின் முக்கியத்துவத்தையும், பொதுமக்களின் அன்றாட தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, நிரந்தர கமிஷனரை விரைந்து நியமிக்க வேண்டும் என்றனர்.