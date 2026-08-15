தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ அகில இந்திய முந்திரி சங்க மாநாடு ஜெய்ப்பூரில் 3 நாள் நடந்தது  

அகில இந்திய முந்திரி சங்க மாநாடு ஜெய்ப்பூரில் 3 நாள் நடந்தது  

அகில இந்திய முந்திரி சங்க மாநாடு ஜெய்ப்பூரில் 3 நாள் நடந்தது  

ADDED : ஆக 12, 2026 03:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 12, 2026 03:10 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பாட்டத்தில் வைக்கவும்: பண்ருட்டி: ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜெய்ப்பூரில் அகில இந்திய முந்திரி சங்கத்தின் மூன்று நாள் மாநாடு நடந்தது.

அகில இந்திய முந்திரி சங்கம் , எவர்நல் குளோபல் அட்வைசரி  நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய இந்த மாநாட்டிற்கு அகில  இந்திய முந்திரி சங்க தேசிய செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். தமிழ்நாடு முந்திரி பதப்படுத்துவோர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க பொருளாளர் செல்வமணி சிறப்பு பிரதிநிதியாக பங்கேற்றார்.

மாநாட்டில், முந்திரி தொழில் சார்ந்த உற்பத்தியாளர்கள், பதப்படுத்துவோர், ஏற்றுமதியாளர்கள், வர்த்தகர்கள், இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், தொழில்நுடப் வல்லுநர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்களது பொருட்கள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சேவைகளை காட்சிப்படுத்தின. அதில், முந்திரி பதப்படுத்தும் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் 10 புதிய நவீன இயந்திர தொழில்நுட்பங்கள் நேரடி செயல்முறை விளக்கத்துடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. மாநாட்டில், தமிழகத்தை சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழ்நாட்டின் முந்திரி பதப்படுத்தும் தொழிலின் வளர்ச்சி, ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள், நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துதல், உள்நாட்டு சந்தையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் தொழில் துறையின் எதிர்கால வாய்ப்புகள் குறித்து கலந்துரையாடல் நடந்தது. ‘காஜூ மகோத்சவ்’  என்கிற பொதுவான முந்திரி விளம்பர நிகழ்ச்சியும், முந்திரியின் சத்துக்கள், உடல் நல நன்மைகள் மற்றும் பல்வேறு உணவு வகைகளில் முந்திரியை பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

வேளாண் உணவு பதப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதி கழக துணை பொது மேலாளர் மேன்பிரகாஷ் விஜய் மாநட்டில், இந்திய அரசு வழங்கி வரும் பல்வேறு திட்டங்களை முந்திரி தொழில் துறையினர் அதிக அளவில் பயன்படுத்திக் கொண்டு, தொழிற்சாலைகளை நவீனப்படுத்தவும், புதிய சர்வதேச சந்தைகளை உருவாக்கவும், ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார். ஜெய்ப்பூர் பிராந்திய ஆணையர் முகமது மொயின் அபுக்  மத்திய அரசின் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஏற்றுமதி புரமோஷன் மிஷன் குறித்து விளக்கி பேசினார். நிறைவில் முந்திரி சங்க தலைவர் போலாராகுல்காமத் முந்திரியை நேரடியாக நுகர்வோரிடம் கொண்டு செல்வது முந்திரி சங்கத்தின் புதிய முயற்சியாகும் என்றார்.

“இனி வரும் காலங்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்கள் மற்றும் முக்கிய சந்தைகளில் பொதுவான முந்திரி விளம்பர நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி, முந்திரியின் பல்வேறு பயன்பாடுகள், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உடல்நல நன்மைகள் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவோம் என்றார். 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us