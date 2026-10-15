கிளை நுாலகத்தில் முப்பெரும் விழா

UPDATED : அக் 15, 2026 10:00 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
கடலுார்: கடலுார் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் உள்ள கிளை நுாலகத்தில் வள்ளலார் 204வது பிறந்த நாள் விழா, முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள், புதிய புரவலர்கள் அறிமுகம் என, முப்பெரும் விழா நடந்தது. வாசகர் வட்ட தலைவர் நல்லதம்பி தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் ஜெயபால் வரவேற்றார். நலப்பணிகள் இணை இயக்குனர் பிரமிளா, அப்துல்கலாம் படத்தையும், வள்ளலார் படத்தை வழக்கறிஞர் சந்திரசேகரனும் திறந்து வைத்து பேசினர். நுண்கதிர் தொழில்நுட்ப பணியாளர் சங்கம் சுந்தர் ராஜா, திருஞானசம்பந்தம், அருள்ஜோதி வாழ்த்தி பேசினர். பின், மாவட்ட மைய நூலக வாசகர் வட்ட தலைவர் சிங்காரம் தலைமையில் கவியரங்கம் நடந்தது. ஆடிட்டர் குமரகுரு, ஓய்வு பெற்ற உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் சுப்ரமணியன், ஓய்வு பெற்ற வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் ஷாஜகான், குணசேகர் புதிய புரவலர்களாக இணைந்தனர்.
கிளை நுாலகர் பார்த்திபன் நன்றி கூறினார்.