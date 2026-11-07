நடுவீரப்பட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய புதிய கட்டட கட்டுமான பணி ஜவ்வு...
நடுவீரப்பட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய புதிய கட்டட கட்டுமான பணி ஜவ்வு...
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:06 PM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய பிரதான கட்டடத்தின் கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நடுவீரப்பட்டில் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு நடுவீரப்பட்டு, சி.என்.பாளையம், பத்திரக்கோட்டை, குமளங்குளம், பாலுார், விலங்கல்பட்டு ஊராட்சிகளை சேர்ந்த 300 க்கும் மேற்பட்டார் தினமும் வந்து சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர். இங்கு பொதுமருத்துவம், கண், காது, பல் சிகிச்சை, குழந்தைகள் மருத்துவம், சித்த மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல சிகிச்சைகளும், எக்ஸ்ரே, ரத்த பரிசோதையும் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த பிரசவம் பார்க்கும் வசதி உள்ளதால், சுற்று பகுதிகளை சேர்ந்த பல கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவம் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சுகாதார நிலையத்தில் இருந்த பிரதான கட்டடம் பழுதடைந்ததால், பக்கத்தில் உள்ள பிரசவம் பார்க்கும் கட்டடத்தில் தற்போது மருந்தகம், பொதுமருத்துவம், எக்ஸ்ரே உள்ளிட்டவைகள் இயங்கி வருகிறது.
இதனால் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பிரதான கட்டடத்தினை இடித்து விட்டு,15 வது நிதிக்குழு மான்ய நிதியில் ரூ.1.5 கோடி மதிப்பில் புதிய கட்டடம் கட்டுமான பணி துவங்கியது. 14 மாதங்களாகியும் கட்டுமான பணிகள் முழுமையடையாததால் நோயாளிகள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் இட நெருக்கடியில் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து பிரதான கட்டடத்தின் கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடித்து, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.