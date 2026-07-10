காட்சி பொருளான மின்விளக்குகள் கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
காட்சி பொருளான மின்விளக்குகள் கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:11 AM
கடலுார்: கடலுார்-நெல்லிக்குப்பம் சாலையில் மின்விளக்குகள் எரியாமல் இருப்பதால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடலுார்-பண்ருட்டி சாலை வழியாக தினமும் பஸ், லாரி, கார், வேன் என, ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கிறது.
இதற்கிடையே, தலைமை தபால் நிலையம் முதல், கடலுார் அரசு தலைமை மருத்துவமனை வரை சென்டர் மீடியனில் மின்விளக்குகள் பல நாட்களாக எரியாமல் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி இருள் சூழ்ந்து காணப் படுகிறது. குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
இவ்வழியாக அரசு அதிகாரிகள் பலர் சென்று வருவது வாடிக்கையாக இருந்தும் மின்விளக்குகள் எரிய எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, மின்விளக்கு களை பராமரிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் மாநகராட்சி நிர்வாகமும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதனால், மின்விளக்குகள் காட்சிப் பொருளாாக உள்ளது. இனியாவது மின்விளக்குகள் எரிய வைக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.