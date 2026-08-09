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﻿ மாவட்டத்தின் பிரதான ஆன்மிக தலங்கள் பஸ் நிலையத்தில் ஓவியங்களாக காட்சி

﻿ மாவட்டத்தின் பிரதான ஆன்மிக தலங்கள் பஸ் நிலையத்தில் ஓவியங்களாக காட்சி

ADDED : ஆக 09, 2026 06:28 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:28 AM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் பஸ் நிலைய சுவர்களில் போஸ்டர்கள் ஒட்டுவதை தடுக்கும் வகையில், பிரதான ஆன்மிக தலங்கள் ஓவியங்களாக வரையப்பட்டு வருகின்றன.

விருத்தாசலம் ஜங்ஷன் சாலையில், 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்போதைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பஸ் நிலையம் கட்டப்பட்டது.

தற்போது, விருத்தாசலம் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனைகளில் இருந்து 145 பஸ்கள் உட்பட 200க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் வந்து செல்கின்றன. குக்கிராமங்கள், பெருநகரங்களுக்கும் பஸ் வசதி உள்ளதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயனடைகின்றனர்.

இந்நிலையில், பஸ் நிலைய சுற்றுச்சுவர், பயணிகள் அமருமிடம் ஆகியவற்றில் சினிமா, அரசியல், தனியார் நிகழ்ச்சிகளின் விளம்பர போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு வருகின்றன. சமீபத்தில் நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம் போஸ்டர்களை அழிக்கும் பணி நடந்தது. தற்போது, போஸ்டர்கள் ஒட்டுவதை தடுக்கும் வகையில் சுவர்களில் ஓவியங்கள் வரைந்திட முடிவு செய்யப்பட்டது.

அதன்படி, விருத்தாசலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலின் ஐந்து கோபுரங்களுடன் தோற்றம், சுவாமி, அம்பாள், நந்தி ஆகியவற்றுடன் மணிமுக்தாறு மற்றும் மாவட்டத்தின் பிரதான ஆன்மிக தலங்களான வள்ளலார் சத்தியஞான சபை, அணையா விளக்கு, சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆகியவை ஓவியங்களாக வரையப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, மரம் நடுதல், போதை இல்லா தமிழகம், விளையாட்டுகள் அடங்கிய விழிப்புணர்வு ஓவியங்களும் வரையப்பட உள்ளன. போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்ட சுவரில், அழகிய கண்ணைக்கவரும் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருவது பயணிகளிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

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