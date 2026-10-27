மாரி ஓடை துார்வாரப்படாத அவலம்குளம்போல மாறிய விளைநிலங்கள்
மாரி ஓடை துார்வாரப்படாத அவலம்குளம்போல மாறிய விளைநிலங்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:57 AM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே ஓடையை துார்வாராததால், விளைநிலங்களில் மழைநீர் தேங்கி குளம்போல மாரியதால் விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த கவணை, சித்தேரிக்குப்பம், மாத்துார், கோட்டேரி, ஆலடி, வீராரெட்டிகுப்பம் உட்பட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களிலிருந்து வெளியேறும் மழைநீர், மாரி ஓடை வழியாக மணிமுக்தாற்றுக்கு செல்லும். இந்த ஓடை துார்ந்து புதர்மண்டிக் கிடப்பதால், மழைக்காலங்களில் நீர்வரத்து தடைபட்டு, சாலையில் வழிந்தோடும் அவலம் ஏற்படும்.
இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் செய்தி வெளியானது. இருப்பினும் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால், கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை வடிகால் வழியாக செல்லாமல், ஆங்காங்கே விளைநிலங்களில் தேங்கியது.
இதனால், கவணை, சித்தேரிகுப்பம் கிராமத்தில் சம்பா சாகுபடி செய்த 500 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட விளைநிலங்கள் குளம்போல மாறியது. நடவு செய்த 10 நாள் பயிர்கள் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்படுவதை கண்டு, விவசாயிகள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். எனவே, மழையால் பாதித்த சம்பா பயிருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.